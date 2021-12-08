МВД Литвы утраивает выплату мигрантам, добровольно соглашающимся вернуться на родину

По информации МВД, Департамент миграции заверши рассмотрение прошений об убежище, предоставленных мигрантами, незаконно попавшими в Литву из Беларуси. Они были зарегистрированы летом и в сентябре.

Из 3272 заявлений убежище предоставлено 54 иностранцам – остальных ожидает высылка из страны. Убежище предоставлено гражданам Сирии, Йемена, Ирака, Эритреи, Афганистана. Они получат разрешения жительство в Литве и будут участвовать в программе интеграции.

В суде обжалованы около 610 решений Департамента миграции не предоставлять убежище. Суд до сих пор не удовлетворил ни одну жалобу мигрантов – по 86 делам жалобы отклонены, еще в 48 делах оставлены без рассмотрения.

Билотайте отмечает, что это подтверждает, что «большинство прибывших в Литву мигрантов не являются истинными просителями убежища, а решения Департамента миграции с отказом его предоставить являются обоснованными».

Как сообщило министерство, решение о выплате в тысячу евро будет действовать до 20 января следующего года и будет применяться только в отношении находящихся сейчас в Литве мигрантов.

Служба охраны госграницы Литвы до сих пор выделяла мигрантам, решившим добровольно вернуться на родину, финансовую помощь в размере 300 евро и обеспечивала билетами.

Из Литвы уже высланы 400 незаконных мигрантов, 345 из них – добровольно покинули страну.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4 тыс. незаконных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.