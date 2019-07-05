МВД онлайн

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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МВД сообщает, что будет консультировать жителей с помощью интернета. Министр Эймутис Мисюнас считает, что ведомство до сих пор отставало от жизни и ему следует быть более открытым для общества и современных технологий.

В «э-приемную МВД» жители смогут обратиться с просьбами и заявлениями, получить ряд услуг и информацию, сообщает LRT.

Пока пилотный вариант консультаций будет вестись с помощью видеосвязи для тех, кто придет в здание министерства, однако в течение полугода система будет усовершенствована и доступ к «э-приемной» будет дистанционным.