МВД: отклонено более 560 прошений об убежище, Литву покинули 130 мигрантов

Министерство напоминает, что со 2 июля в Литве объявлена чрезвычайная ситуация, что облегчило правовое регулирование и позволило ускорить принятие решений, использовать государственные резервные фонды для покрытия расходов муниципальных и других учреждений. В ответ на кризис были приняты поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, ускоряющие процедуры предоставления убежища, специальный закон об установке физического ограждения протяженность более 500 км на границе с Беларусью и другие правовые акты.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время на наиболее чувствительных участках границы проложено около 25 км колючей проволоки, так называемой концертины.

Также подчеркивается, что пограничный контроль в настоящее время осуществляется в усиленном режиме с целью «применения всех необходимых мер, предусмотренных законом» и недопущения пересечения границы в запрещенных зонах.

«Опыт Литвы перенимают Латвия и Польша, которые также сталкиваются с гибридными атаками Беларуси», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В сообщении МВД говорится, что за три месяца кризиса было проведено 45 двусторонних и многосторонних встреч, а Литва получает все большую поддержку и помощь, при этом только Европейская Комиссия предоставила Литве 37 млн экстренной помощи для удовлетворения необходимых нужд. Литва также получила экспертную помощь на двусторонней основе от Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины, а гуманитарную и техническую помощь оказали в общей сложности 18 стран, помимо вышеупомянутых стран.

«Однако в сентябре Литва намерена обратиться за дополнительной финансовой помощь, поскольку с приближением зимнего сезона возникают новые вызовы: нехватка жилья, подходящего для литовской зимы, образования детеймигрантов и здравоохранение (…). Существует острая необходимость изменить и улучшить миграционную политику Европейского Союза, чтобы никто не мог злоупотреблять нашей системой предоставления убежища», — говорится в заявлении министерства.

МВД сообщает, что предложения о поправках к закону ЕС, которые позволят более эффективно реагировать на кризис, в настоящее время готовятся и согласовываются с министрами внутренних дел стран-членов.

В министерстве напоминают, что Литва также утвердила порядок добровольного возвращения, согласно которому те, кто соглашается добровольно вернуться на родину, получают билеты на самолет и выплату в размере 300 евро.

Также обещано, что по мере приближения холодного сезона к октябрю все мигранты из временных мест расселения будут переселены в отапливаемые палатки со «всей необходимой инфраструктурой». При переселении мигрантов приоритет отдается семьям с маленькими детьми, беременным женщинам и другим уязвимым группам.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.