МВД планирует пересмотреть необходимость эвакуации Вильнюса в случае аварии на БелАЭС

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы планирует пересмотреть заново дать оценку необходимости эвакуации Вильнюса в случае аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец). По данным радио LRT, министерство намерено проводить больше учений.
«В плане составления графика учений (…) это будет один из важных вопросов — должны или не должны эвакуироваться жители Вильнюса. Так как (…) Вильнюс довольно бдизко (к БелАЭС — BNS). Хочется обоснованно вернуться к этому вопросу, рассмотреть его и дать ответ», — говорит вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.
BNS напоминает, что в октябре 2019 года состоялись «Островецкие учения», во время которых в Швенчёнском и Вильнюсском районах отрабатывались навыки эвакуации людей из зараженных радиацией районов, раздавались таблетки иода, имитировалась санитарная очистка населения, осуществлялись радиационная разведка с воздуха и наземная разведка.
В учениях было задействовано около 300 должностных лиц, служащие шести самоуправлений и 24 ведомств.
Из-за разногласий по поводу сценария учений с Вильнюсским городским самоуправлением столичные должностные лица в учениях не участвовали.
Самоуправления перед этим отменило планировавшиеся в начале сентября того года учения, во время которых планировалась отработка эвакуации жителей Вильнюса в случае аварии на БелАЭС.
По данным BNS, в связи с учениями самоуправление столкнулось с возражениями из кабинета министров, МВД и Министерства обороны.
Литва является самым яростным критиком БелАЭС и стремится обеспечить бойкот выхода электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса в связи с несоблюдением требований безопасности.