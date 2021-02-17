МВД планирует пересмотреть необходимость эвакуации Вильнюса в случае аварии на БелАЭС

Из-за разногласий по поводу сценария учений с Вильнюсским городским самоуправлением столичные должностные лица в учениях не участвовали.

Самоуправления перед этим отменило планировавшиеся в начале сентября того года учения, во время которых планировалась отработка эвакуации жителей Вильнюса в случае аварии на БелАЭС.

По данным BNS, в связи с учениями самоуправление столкнулось с возражениями из кабинета министров, МВД и Министерства обороны.

Литва является самым яростным критиком БелАЭС и стремится обеспечить бойкот выхода электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса в связи с несоблюдением требований безопасности.