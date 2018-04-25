МВД призывает граждан интересоваться действиями при аварии на БелАЭС

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Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан самостоятельно интересоваться, что нужно будет делать при аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС).

После того, как на первый энергоблок БелАЭС начали загружать топливо, министерство призывает жителей не откладывать и посетить сайт, посвященный подготовке к экстремальным ситуациям, www.lt72.lt.

Министерство призывает жителей быть готовыми: проверить возможность получать сообщения от властей в телефоне, так как об аварии жителей информируют смс-сообщениями и сиренами, иметь запас продуктов и воды на три дня.

Самоуправления обязаны подготовить планы защиты, эвакуации жителей.

Т. Тамулявичюс подчеркнул, что важно следить за сообщениями именно официальных учреждений, так как много неверных новостей.

В сообщении министерства также упоминается, что 16 самоуправлений, находящихся на расстоянии 100 км от БелАЭС обеспечены препаратами йода, самоуправление Вильнюсского района распространило данные препараты среди жителей сянюний.