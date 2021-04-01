МВД призывает привить 7,9 тыс. должностных лиц, в выходные полиция мобилизует свои силы

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Министерство здравоохранения с призывом незамедлительно привить 7,6 тыс. должностных лиц, которые выполняют обязанности контактным способом.

Их вакцинация, по словам министра, просто жизненно важна.

«Должностных лиц необходимо прививать уже сейчас, поскольку они работают на передовых линиях пандемии, обеспечивая соблюдение карантинных требований. У нас более 4 тыс. одних лишь полицейских, которые постоянно выполняют свои функции контактным способом», – отметила А. Билотайте в пресс-релизе.

Согласно действующим сейчас правилам вакцинации от COVID-19 уставные должностные лица системы МВД находятся в последней приоритетной группе до перехода к массовой вакцинации населения.

А. Билотайте просит Минздрав пересмотреть приоритеты вакцинирования и перенести должностных лиц, которые неизбежно реагируют на вызовы, а также контактным образом выполняют обязанности по обеспечению порядка, тушению пожаров, защите государственной границы, конвоирования, криминальных расследований, охраны СИЗО и функции досудебного расследования, в более высокую группу по приоритетам, а остальных должностных лиц оставить на той позиции, которая намечена указом министра здравоохранения.

МВД вместе с уставными учреждениями подготовило список должностных лиц, которые должны быть привиты.

Министерство подчеркивает, что должностные лица, кроме прочих выполняемых функций, осуществляют контроль за передвижением во время карантина между самоуправлениями, проверяют соблюдение карантинных требований и сталкиваются с повышенным риском заражения COVID-19.

МДВ предупреждает, что без обеспечения защиты должностных лиц от COVID-19, может сложиться ситуация, когда не будет возможности должным образом обеспечивать реализацию упомянутых функций.

В Пасхальные выходные полиция мобилизует силы

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала что, в предстоящие Пасхальные выходные полиция максимально мобилизует свои силы. Сотрудники будут проверять пассажиров поездов и оперативно реагировать на сообщения о массовом скоплении людей.

Напомним, что до Пасхи никаких решений по изменению карантинного режима принято не будет. Все возможные решения – после праздников.