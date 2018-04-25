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TOP,Новости,Общество

МВД выдвигает кандидатуру Р.Пожелы на должность генкомиссара полиции

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В  среду министр внутренних дел Литвы сделала представление о назначении начальника  пограничной службы Ренатаса Пожелы на должность генерального комиссара полиции.

Новый генкомиссар будет назначен правительством в соответствии с вступившим в силу в ноябре порядком. Этот вопрос включён в повестку дня заседания Кабинета министров в среду.

«Р.Пожела имеет опыт работы в полиции и знаком с системой. В случае утверждения он вступит в должность генерального комиссара полиции с 12 ноября», — указала министр внутренних дел Рита Тамашунене в направленном BNS комментарии.

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Пожела работал в полиции с 1993 по 2015 год, в том числе четыре года был заместителем генерального комиссара. С 2015 года является начальником Службы по охране государственной границы (СОГГ).

Он должен заменить Линаса Пярнаваса, который по завершении своего пятилетнего пребывания на данном посту намерен уехать на работу в Великобританию в качестве полицейского атташе.

Министерство внутренних дел утверждает, что всё ещё ищет, кто станет начальником пограничной охраны вместо Р.Пожелы.

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