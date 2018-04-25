МВД выдвигает кандидатуру Р.Пожелы на должность генкомиссара полиции

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В среду министр внутренних дел Литвы сделала представление о назначении начальника пограничной службы Ренатаса Пожелы на должность генерального комиссара полиции.

Новый генкомиссар будет назначен правительством в соответствии с вступившим в силу в ноябре порядком. Этот вопрос включён в повестку дня заседания Кабинета министров в среду.

«Р.Пожела имеет опыт работы в полиции и знаком с системой. В случае утверждения он вступит в должность генерального комиссара полиции с 12 ноября», — указала министр внутренних дел Рита Тамашунене в направленном BNS комментарии.