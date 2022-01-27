МВФ прогнозирует замедление роста мирового ВВП

Распространение омикрон-штамма коронавиуса, рост цен на энергоносители, продолжающийся спад в секторе недвижимости Китая и более медленное, чем ожидалось, восстановление частного потребления ограничивают перспективы глобального экономического роста. Об этом говорится в январском докладе Международного валютного фонда, сообщает Euronews.

В докладе МВФ пересмотрел прогнозы по росту мировой экономики в сторону понижения. Так, согласно новым оценкам, в нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 4,4%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 4,9%. В странах еврозоны ВВП прибавит 3,9%.

«В начале третьего года пандемии число погибших увеличилось до 5,5 млн, а сопутствующие экономические потери, как ожидается, к концу 2024 года составят около $13,8 трлн», — заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

В МВФ также указали на возможность появления глобальных рисков, поскольку геополитическая напряженность остается высокой, а продолжающаяся чрезвычайная ситуация в сфере климата означает, что вероятность крупных стихийных бедствий остается повышенной.