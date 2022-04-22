МВФ снизил прогноз рост ВВП Литвы до 1,8%

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Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста Литвы в этом году до 1,8%. Прошлой осенью МВФ прогнозировал, что литовская экономика вырастет на 4,1%.

В связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители ожидается, что в этом году инфляция составит 13,3%, а в следующем году рост цен снизится до 4,3%, опубликовал прогнозы МВФ Банк Литвы (Центробанка).

По словам председателя правления Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса, пересмотр прогнозов роста отчасти отражает вызванной войной шок, но благодаря целенаправленному сокращению экономических и энергетических отношений Литвы с Россией положение Литвы несколько лучше, чем других стран региона.

«Последствия войны против Украины будут ощущаться во всем мире из-за роста цен на продукты питания и энергоносители. Международному сообществу придется сосредоточиться на смягчении экономических последствий войны, что должно стать самым важным приоритетом МВФ», — отметил Шимкус в сообщении.

МВФ прогнозирует рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году в размере 3,6%, а следующем году – на 0,8% пункта меньше, чем в этом году, а в 2023 рост будет на 0,2 процентных пункта меньше, чем прогнозировал МВФ в январе этого года.

По мнению МВФ, самыми большими вызовами будут продолжающаяся агрессия России и связанное с этим ускорение цен на сырьевые товары, растущее долговое бремя развивающихся стран и продолжающееся нарушение отдельных частей глобальных цепочек поставок, вызванное пандемией COVID-19.

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