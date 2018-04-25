МВФ удвоил выдачу кредитов из-за COVID-19

Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти $100 млрд для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, сообщило информагентство ТАСС.

По словам главы МВФ, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике стала менее мрачной. Это стало возможно только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран, подчеркнула она.

«Китай и развитые экономики во втором квартале имеют лучшие показатели, чем мы ожидали. Мы видим признаки восстановления глобальной экономики и мировой торговли», — сказала Георгиева. Напомним, 30 июня заместитель директора МВФ Тао Чжан сообщил, что различные страны получили 70 кредитов от МВФ для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Общий объем выданных кредитов со стороны МВФ составил порядка $50 млрд, уточнил Чжан. Эти деньги были выданы в течение практически полутора месяцев, подчеркнул он.