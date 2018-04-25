МВФ утвердил временное увеличение лимитов финансовой помощи в связи с пандемией

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил временное увеличение масштабов доступа к его финансовой помощи для государств, столкнувшихся с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Как говорится в распространенном сообщении, «ввиду сохраняющегося воздействия пандемии Исполнительный совет МВФ одобрил 28 сентября продление на шесть месяцев — по 6 апреля 2021 года включительно — временного увеличения лимитов доступа в рамках экстренных инструментов финансирования».

Решение о повышении таких потолков было принято в апреле текущего года, напомнил фонд. Речь идет о пределах заимствования в рамках Механизма ускоренного кредитования (RCF, предназначен для слаборазвитых стран, позволяет получать займы на льготных условиях) и Инструмента для ускоренного финансирования (RFI). «Лимиты на ежегодный доступ были повышены тогда с 50% до 100% квоты. А лимиты совокупного доступа — со 100% до 150% квоты на период по 5 октября 2020 года включительно», — отмечается в заявлении.

В нем также указывается, что по состоянию на 31 августа 69 стран — членов МВФ получили с начала пандемии финансовую поддержку через механизмы экстренного финансирования. Три четверти этих получателей воспользовались увеличением лимитов доступа, подчеркивает фонд.

Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским заключениям МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Однако Всемирный банк (ВБ) 8 июня предупредил, что этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%.