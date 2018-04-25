МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса

By Friends of Europe — Flickr: Kristalina Georgieva, European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15813721

В мире продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, что обычно происходит перед финансовым кризисом. Об этом в пятницу, 17 января, заявила директор — распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

При этом рост неравенства в многих странах на протяжении двух столетий. «В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы — технологии и интеграция — сначала породили «позолоченный век», затем «бурные двадцатые», а в итоге привели к финансовой катастрофе», — отметила она.

По словам Георгиевой, новое исследование показало, что «неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью». «Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему», — пояснила она.

Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года «каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности». По данным фонда, «в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%».