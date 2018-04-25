МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса

В мире продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, что обычно происходит перед финансовым кризисом. Об этом в пятницу, 17 января, заявила директор — распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.
При этом рост неравенства в многих странах на протяжении двух столетий. «В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы — технологии и интеграция — сначала породили «позолоченный век», затем «бурные двадцатые», а в итоге привели к финансовой катастрофе», — отметила она.
По словам Георгиевой, новое исследование показало, что «неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью». «Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему», — пояснила она.
Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года «каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности». По данным фонда, «в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%».
Начало нового десятилетия, по мнению директора — распорядителя фонда, «охарактеризовалось возрастающей неуверенностью».
Тем не менее, подчеркнула она, «неравенство доходов между странами резко снизилось за последние два десятилетия».
Как указала глава МВФ, «для решения проблемы неравенства многие правительства в первую очередь обращаются к мерам налогово-бюджетной политики».
Говоря о решении проблеми Георгиева отметила, что исследование показывает, что «кредитование малых компаний повышает финансовую стабильность и снижает риск по сравнению с кредитованием крупных фирм», отметила она.
Она указала на необходимость принятия «мер политики для построения более инклюзивной системы в следующем десятилетии — более безопасной, стабильной, рациональной».
Отметим, по данным ООН, рост мирового валового продукта в 2019 году снизился до рекордного за последние 10 лет уровня.
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