МВФ выделит рекордные 650 млрд. долларов на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 млрд. долларов на восстановление мировой экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Это историческое решение — крупнейшее распределение в истории МВФ и стимуляция глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Решение о распределении средств вступит в силу 23 августа 2021 года. Средства будут распределены между членами МВФ пропорционально их квотам в фонде.

Как отмечается, одним из механизмов перенаправления средств в пользу бедных стран может стать Трастовый фонд на цели сокращения бедности МВФ. Фонд также изучает другие варианты помощи в восстановлении более бедных и уязвимых стран, в том числе создание нового фонда для обеспечения более устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.