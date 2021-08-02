Мы должны показать, что свободного доступа на территорию ЕС нет — И. Йоханссон

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Мы должны показать, что свободного доступа на территорию Европейского Союза (ЕС) нет, заявила прибывшая в Литву для ознакомления с ситуацией на границе еврокомиссар Еврокомиссии по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью», — заявила в понедельник на пресс-конференции в правительстве находящаяся в Литве с двухдневным визитом И. Йоханссон.

На пресс-конференции после встречи с премьером Ингридой Шимоните еврокомиссар отметила, что Литва сталкивается не только с миграционным кризисом — это действия авторитарного режима Беларусь с целью провокации.

«Мы столкнулись с агрессивными действиями режима Лукашенко, которые специально направлены на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это агрессивные действия с целью провокации», — заявила член ЕК.

И. Йоханссон также подчеркнула, что ЕК готова выделить дополнительное финансирование на охрану границы.

«Мы готовы финансировать дополнительные меры из средств Еврокомиссии, и я пришлю делегацию, которая проведет здесь несколько дней, чтобы можно было обсудить более детально то, что мы обсудили, именно возможность финансировать хорошую систему охраны границы, которая включает систему наблюдения, охрану, преграждение пути нелегальным мигрантам», — заявила И. Йоханссон.

Она добавила, что такая делегация может прибыть в Литву уже в воскресенье.

Премьер И. Шимоните отметила, что не хотела бы «спекулировать цифрами», сколько Литве может стоить содержание мигрантов, а стену с Беларусью правительство настроено оборудовать независимо от объема помощи ЕС.

«Есть другая часть решений, связанная с физической охраной границы, как оборудованием, которое необходимо оборудовать на границе, так и физическими барьерами, которые правительство намерено на границе проложить, начиная с самых уязвимых участков. И здесь мы говорим о значительных суммах, если этот проект будет реализован полностью, мы говорим о суммах, которые превышают сто миллионов евро, но правительство реализует этот проект независимо от того, как у нас пойдет дискуссия с Еврокомиссией о возможном участии ведомств ЕС, так как мы так понимаем охрану своих границ и границ ЕС», — отметила премьер.

Прибывшая ранее в страну для ознакомления с захлестнувшим Литву миграционным кризисом еврокомиссар также в понедельник встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шиионите.

В рабочей программе члена ЕК также встречи с представителями Службы охраны государственной границы (СОГГ), работающими в Литве сотрудниками Frontex и представителями Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.