Мы готовы способствовать долгосрочному укреплению ВСУ – Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после инициированной США союзнической встречи в Германии говорит, что Запад готов способствовать долгосрочному укреплению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Трудно ожидать быстрого прекращения этой войны, поэтому мы полны решимости приложить все усилия для укрепления ВСУ в долгосрочной перспективе. В то же время мы должны подготовить программу военного восстановления для Украины, обеспечить перевооружение и эффективно реагировать на основные потребности страны», — сказал Анушаускас.

Во вторник министр обороны принял участие в совещании на военной базе США в германском Рамштайне, посвященном укреплению военного потенциала Украины и долгосрочным потребностям страны в области безопасности.

Обсуждалось, как лучше укрепить военный потенциал Украины, которая переживает российскую агрессию, как сейчас, так и после войны. По словам Анушаускаса, Литва отдает со своих складов Украине все, что может.

«Первую помощь вооружениями Литва оказала еще до начала войны — мы передали системы Stinger и до войны успели обучить ими пользоваться. Когда началась война, литовская военная помощь поступила в Украину уже на третий день. В настоящее время военная помощь Литвы достигает 100 миллионов евро», — приведены в сообщении слова министра.

Фото kam.lt

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