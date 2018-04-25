Мы и невидимый враг – вирус: как понять самим, что это и как объяснить самым маленьким?

Дети, особенно малыши, изучают мир через игру и через уже знакомые ассоциации. Поэтому еще один способ объяснения, что такое коронавирус и как он функционирует – это использование синонимов и аналогов. Например, такие слова, как дверь и ключ, помогут объяснить, как вирус попадает в клетку нашего организма. С помощью аналогии дома и его охраны можно объяснить, что такое иммунная система и как она действует, как защищает нас от вирусов и других болезней.

Говорим с детьми постарше

Детям старшего возраста о вирусе можно рассказать больше: как он выглядит, как попадает в наш организм, какие бывают вирусы. Конечно, чтобы все это объяснить ребенку, надо сначала самим выяснить, что это, и как доходчиво и просто передать информацию. Начинаем!

Обычно вирус – это маленькая невидимая для глаза частичка, которая живет на всех живых организмах. Вирусы могут жить в растениях, животных и, конечно же, в человеке. Вирусы есть в воздухе и в воде. Ученые уже выявили вирусы двух типов: хорошие, поддерживающие жизнь на Земле и плохие, которые являются причиной различных инфекционных заболеваний. Ежедневно, незаметно для нас, как белые и черные маги они сражаются между собой – так сохраняется равновесие.

Это как игра в прятки. Вирус вычисляет клетку, которую можно заразить, приближается к ней и прикрепляется к ее мембране-стенке. В клетку вирус проникает через самое уязвимое ее место, еще больше его разрушая. К примеру, ключ коронавируса – отростки вируса, напоминающие корону. Дверь для коронавируса в наш организм – клетки, расположенные в носу и в горле, поскольку там много дверей, которые вирус может открыть. Именно поэтому ученые рекомендуют носить маски, чаще мыть руки и как можно реже трогать руками лицо. После того, как вирус открыл дверь, он попадает в клетку и вносит в нее свою генетическую информацию, захватывая клетку. Можно сказать, что вирус дает клетке свое имя. Меняется строение клетки, поэтому в ней ускоряется обмен веществ, а сама клетка разрушается. Когда в нашем или в другом живом организме появляется много таких клеток, а пораженная клетка сдается без боя, поднимая белый флаг, вирус покидает разрушенную клетку и завоевывает другие.

Разные вирусы поселяются в разных частях нашего тела, которые им больше нравятся. Например, вирус COVID-19 предпочитает легкие, поскольку там много места для игры и размножения. Однако когда больных клеток в легких появляется много, человеку становится тяжело дышать. Чтобы рассказать ребенку о вирусе и не напугать его, можно говорить о вирусе, как о персонаже. Представьте, что это отрицательный персонаж, плохиш, его цель – завести много друзей. Однако он нечаянно заражает их, поэтому никто не хочет с ним водиться. На него не стоит сердиться, ведь сам он не знает, что он – плохиш.

Вирусы атакуют нас, чтобы найти себе новое место обитания и размножения, но в нашем организме есть целая армия, которая борется с такими плохишами. Это иммунная система. Ребенок должен знать, что его организм борется с вирусом. Очень важно рассказать ребенку об иммунной системе. Проще сказать, что это специальные клетки в нашей крови, которые постоянно ищут захватчиков, а когда находят, стараются их уничтожить. Очень хорошо, что эти клетки запоминают захватчиков, поэтому в следующий раз им бывает легче с ними бороться.

Во время этой борьбы появляются так называемые симптомы болезни. Когда у нас начинается насморк, болит горло, значит, что организм борется с вирусом.

Все о «коронованном» вирусе

Откуда взялся этот сотрясающий мир новый вирус? COVID-19 появился в Китае в конце прошлого года. Сначала больных было относительно немного, однако вскоре вирус распространился по всему Китаю, а потом – по всему миру. Предполагают, что первоисточником коронавируса (его домом) были летучие мыши, которые передали вирус другим животным, а те – человеку. И далее вирус стал передаваться от человека к человеку. Об этом можно больше узнать здесь: https://www.youtube.com/watch?v=5tNl7Zb_VAI

Почему этот вирус называется короной? В переводе с латыни слово Corona означает «корона». Это вирус с отростками, напоминающими солнечную корону. Чтобы не было страха перед этим маленьким, но пугающим вирусом, дети могут нарисовать его по образцу, может, даже изобразить целую группу вирусов, как они ее себе представляют. Нарисуйте их веселыми или наоборот некрасивыми. Цель изображения: подружиться и посмеяться над вирусом. Пока ребенок будет рисовать вирусы, нарисуйте и вы несколько небольших вирусов. Затем вырежьте их, спрячьте в разных местах комнаты или всей квартиры и дайте ребенку увеличительное стекло. Поиграйте с ребенком в сыщика Моркоу, который ищет вирусы. В конце игры еще раз объясните ребенку, что несмотря на то, что наши руки иногда внешне кажутся чистыми, на них все равно могут быть невидимые для глаза вирусы, которые умеют хорошо прятаться. Вирусы видят только ученые с помощью специальных очень мощных микроскопов. Примерно как вы сейчас с лупой в руках. Это значит, что вирусы всегда рядом с нами, поэтому важно как можно чаще мыть руки. Да, мыть руки! Кроме того, не забывайте о призе для ребенка – кто найдет больше вирусов, тот вечером получит десерт.

Конечно, сложно рассказывать ребенку о том, чего как бы нет – вирус мы не видим и не можем пощупать. Поэтому, когда вы расскажете о вирусе, попросите ребенка, чтобы он потом своими словами рассказал вам, как он все понял. Так ребенок лучше все усвоит, а может задаст волнующие его вопросы.

Самое главное – сразу не вываливайте на ребенка всю информацию. Надо учиться понемногу, делая небольшие шажки, а если ребенку будет интересно – он будет задавать вопросы и укажет вам дальнейшее направление беседы.

Здесь можно найти другие мультфильмы для детей. https://www.youtube.com/watch?v=GFm45J8d7HI