  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Съесть нельзя выбросить

Подробнее...
default image
Все внимание на иммунитет

Подробнее...
default image
Образование дошкольников

Подробнее...
default image
Стартует марафон новогодних праздников

Подробнее...
default image
Плата за услуги уличных кафе – по зонам

Подробнее...
default image
Вулканическая сила Романа Виктюка

Подробнее...
default image
В поисках полигона

Подробнее...
default image
«Мы не торгаши, для себя везем»

Подробнее...
default image
Социальные последствия пандемии

Подробнее...
default image
Конкурс на строительство стадиона

Подробнее...
default image
Европейский кредит – на сохранение рабочих мест

Подробнее...
default image
У пятой части домашних хозяйств нет Интернета

Подробнее...
default image
Апостол и евангелист Матфей

Подробнее...
default image
Расширение транспортных услуг

Подробнее...
default image
Больничная касса расширяет сеть электронных услуг

Подробнее...
default image
В суд – по делу о сносе гаражей

Подробнее...
default image
Пилкис

Подробнее...
default image
Француженка с русской душой

Подробнее...
default image
В столице – памятник Антанасу Смятоне

Подробнее...
default image
Скандал в Ватикане

Подробнее...
default image
Обустройство района Паплауес

Подробнее...
default image
6 советов о том, как говорить о коронавирусе с детьми

Подробнее...
default image
В ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина

Подробнее...
default image
Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

Подробнее...
default image
В Швейцарии хотят создать «пропуска свободы»

Подробнее...
default image
Rail Baltica будет приспособлена и для военной техники

Подробнее...
default image
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Подробнее...
default image
Налоговая инспекция Литвы реализовала конфискованную криптовалюту

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

Подробнее...
default image
Sodra: пандемия в Литве больше повлияла женщин

Подробнее...
default image
В следующем году в Шотландии намерены провести референдум о независимости

Подробнее...
default image
В. Шапока уверен, что в будущем появится больше экологических налогов

Подробнее...
default image
Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом

Подробнее...
default image
ОЭСР призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о повышении демократических стандартов к выборам 2024 года

Подробнее...
default image
По объемам тестирования на COVID-19 Литва - среди лидеров в Европе

Подробнее...
default image
Прокуратура Варшавы начала расследование в отношении участников женских протестов

Подробнее...
default image
Подтверждено рекордное количество новых случаев коронавируса - 2339

Подробнее...
default image
В Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни

Подробнее...
default image
Госдолг нужно снижать только при условии восстановления экономики – глава ОЭСР

Подробнее...
TOP,Происшествия

«Мы не торгаши, для себя везем»

Фото customs.gov.by

Такую фразу часто могут услышать таможенники. Как показывает практика, контрабандистом может оказаться любой человек — кто-то случайно, по незнанию, а кто-то намеренно: для этого достаточно перевозить в багажнике запрещенный к провозу товар. Самые типичные нарушения, которые допускают люди при пересечении границы, — нарушения веса и стоимости перемещаемых товаров, а также сокрытие их от таможенного контроля.

Контрабанда спортивного инвентаря

В Беларусь из Литвы пытались незаконно провезти крупную партию спортивного инвентаря и экипировки, сообщает пресс-служба таможенных органов Беларуси.

реклама

Грузовик DAF прибыл на контрольно-пропускной пункт Каменный Лог (сопредельный Мядининкай) и намеревался проехать транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке нашли более семи тысяч единиц спортивных товаров весом 10,5 тонны: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и иной спортивной экипировки.

При этом водитель предоставил документы с недостоверными сведениями о стоимости товара. Оказалось, что она занижена в семь раз, что должно было значительно сказаться на сумме таможенных платежей.

Нарушителю грозит административное наказание, которое предусматривает штраф в размере до 30 процентов от стоимости товаров.

360 пар контактных линз «для личного пользования» 

Попытка незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз обернулась для водителя штрафом с конфискацией товара.

При прохождении таможенного контроля в пункте пропуска Привалка водитель следовавшего из Литвы большегруза заявил, что не везет подлежащие декларированию товары. Вместе с тем за декоративной обшивкой боковой двери кабины автомобиля обнаружен скрытый товар: из пустотелого пространства извлечено 360 пар контактных линз в упаковках. Нарушитель обязан уплатить штраф, незаконно перевозимый товар конфискован.

На рейсовом автобусе – мешки с одеждой

34-летний житель города Минска, водитель рейсового автобуса Каунас-Минск, пытался ввезти на территорию Беларуси под капотом транспортного средства коммерческую партию одежды. Нарушение выявлено гродненскими таможенниками в пункте пропуска Каменный Лог, сообщает пресс-служба таможенных органов Беларуси.

Из подкапотного пространства автобуса извлечено два мешка, в которых находились предметы женской одежды европейского производителя: пальто, платья, блузки, костюмы, свитеры и др. Как пояснил мужчина, товар, стоимость которого составила почти 20 тыс. белорусских рублей, ему не принадлежит – таким способом он перевозил одежду по просьбе якобы неизвестного лица. За подобные нарушения предусмотрены штраф и конфискация товара.

Подготовлено по сообщениям СМИ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.