«Мы не торгаши, для себя везем»

Грузовик DAF прибыл на контрольно-пропускной пункт Каменный Лог (сопредельный Мядининкай) и намеревался проехать транзитом через Беларусь. В грузовом отсеке нашли более семи тысяч единиц спортивных товаров весом 10,5 тонны: лыж, сноубордов, горнолыжных шлемов, ботинок и иной спортивной экипировки.

При этом водитель предоставил документы с недостоверными сведениями о стоимости товара. Оказалось, что она занижена в семь раз, что должно было значительно сказаться на сумме таможенных платежей.

Нарушителю грозит административное наказание, которое предусматривает штраф в размере до 30 процентов от стоимости товаров.

360 пар контактных линз «для личного пользования»

Попытка незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз обернулась для водителя штрафом с конфискацией товара.

При прохождении таможенного контроля в пункте пропуска Привалка водитель следовавшего из Литвы большегруза заявил, что не везет подлежащие декларированию товары. Вместе с тем за декоративной обшивкой боковой двери кабины автомобиля обнаружен скрытый товар: из пустотелого пространства извлечено 360 пар контактных линз в упаковках. Нарушитель обязан уплатить штраф, незаконно перевозимый товар конфискован.

На рейсовом автобусе – мешки с одеждой

34-летний житель города Минска, водитель рейсового автобуса Каунас-Минск, пытался ввезти на территорию Беларуси под капотом транспортного средства коммерческую партию одежды. Нарушение выявлено гродненскими таможенниками в пункте пропуска Каменный Лог, сообщает пресс-служба таможенных органов Беларуси.

Из подкапотного пространства автобуса извлечено два мешка, в которых находились предметы женской одежды европейского производителя: пальто, платья, блузки, костюмы, свитеры и др. Как пояснил мужчина, товар, стоимость которого составила почти 20 тыс. белорусских рублей, ему не принадлежит – таким способом он перевозил одежду по просьбе якобы неизвестного лица. За подобные нарушения предусмотрены штраф и конфискация товара.

Подготовлено по сообщениям СМИ