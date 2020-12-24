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Мы заложники ситуации в Великобритании – президент ассоциации Linavа

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В связи с всё большей изоляцией Великобритании из-за распространения нового, возможно, более заразного штамма коронавируса представитель автоперевозчиков Литвы заявляет, что транспортные предприятия страны стали заложниками этой ситуации, а из-за приближающегося Брексита после Нового года может сложиться похожая ситуация. 

Президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Ромас Аустинскас заявил, что сами перевозчики не могут ничего сделать в сложившейся ситуации. По его словам, у ассоциации пока нет информации, сколько литовских грузовых машин находится в Великобритании, однако литовских машин в стране каждый день бывает по 100. 

«Мы услышим скоро, когда перевозчики начнут нам звонить и спрашивать (…) Думаю, что литовских машин там точно каждый день как минимум по 100», — заявил он.

Он также добавил, что перевозчики надеются, что клиенты поймут ситуацию закрытых границ. Однако для перевозчиков такие остановки очень вредны, так как из-за этого фактически останавливается связанный с Великобританией бизнес.

Кроме того, по его мнению, похожая ситуация может сложиться после Нового года из-за Брексита.

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