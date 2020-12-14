Н. Мачюлис: не время экономить, когда государство может брать займы без ограничений

«Именно в этих обстоятельствах следует исходить из потребности, а не из возможностей, поскольку возможности – я повторюсь – не ограничены. Их создают и Европейский Центробанк, и Европейский фонд спасения. Мы видим, что даже и государства, чье соотношение долга и ВВП превышено в несколько раз, могут взять кредиты и берут их под отрицательные проценты»,– отметил экономист банка Swedbank.

«Литва, как одно из наименее задолжавших государств зоны евро, здесь не должна в этом экспериментировать и рисковать, слишком экономя, не используя эти новые созданные финансовые инструменты», – добавил он.

Н. Мачюлис утверждает, что гостиничный, ресторанный, развлекательный сектора в ближайшие несколько месяцев почти не будут получать доходов, для них следует предусмотреть различную помощь, – не только гарантии кредитов, но и целевую безвозмездную помощь. По его словам, государстве также должно подумать о более щедрой компенсации как для сохранения рабочих мест, так и для возможной выплаты полной заработной платы до определенного уровня по простоям работников, а также компенсации прочих фиксированных расходов – аренды недвижимого имущества, коммунальных расходов и прочего.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в воскресенье сказала, что для бизнеса предусмотрены как прежние, так и дополнительные средства помощи, а только на администрируемые министерством субсидии бизнесу и льготные кредиты будет выделено 230 млн евро или больше.

Глава Комитета сейма по бюджету и финансам Милокас Маяускас в понедельник заявил, что в проекте бюджета следующего года дополнительно будет предусмотрен миллиард евро для совладения с коронакризисом – сохранения рабочих мест, помощи бизнесу и людям.