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TOP,Новости,Экономика

Н. Мачюлис: не время экономить, когда государство может брать займы без ограничений

Фото pixabay.com

После того, как правительство Литвы заметно ужесточило условия карантина, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис предупреждает, что во время неограниченных по сути возможностей для получения займов государству не следует поддаваться желанию экономить — оно должно оказывать помощь бизнесу, а не сокращать дефицит бюджета. Аналитик говорит, что на помощь бизнесу и населению можно было бы выделить 1-2 млрд евро.

«Видя, какая часть экономики будет затронута и, видя возможности государств без всяких ограничений позаимствовать средства под отрицательные проценты на финансовых рынках, без нанесения вреда стабильности долга Литвы, без создания рисков того, что по этой причине может снизиться кредитный рейтинг страны, – в этом контексте точно  стоит не опасаться выделять миллиард или два миллиарда евро – сколько потребуется для сохранения рабочих мест и минимизации влияния пандемии и карантина», – сказал BNS Н. Мачюлис в понедельник.

По его словам, нынешний период исключителен в экономическом смысле – большие финансовые ресурсы можно направить на спасение экономики и ее поощрение. 

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«Именно в этих обстоятельствах следует исходить из потребности, а не из возможностей, поскольку возможности  – я повторюсь – не ограничены. Их создают и Европейский Центробанк, и Европейский фонд спасения. Мы видим, что даже и государства, чье соотношение долга и ВВП превышено в несколько раз, могут взять кредиты и берут их под отрицательные проценты»,– отметил экономист банка Swedbank.

«Литва, как одно из наименее задолжавших государств зоны евро, здесь не должна в этом экспериментировать и рисковать, слишком экономя, не используя эти новые созданные финансовые инструменты»,  – добавил он. 

Н. Мачюлис утверждает, что гостиничный, ресторанный, развлекательный сектора в ближайшие несколько месяцев почти не будут получать доходов, для них следует предусмотреть различную помощь, – не только гарантии кредитов, но и целевую  безвозмездную помощь. По его словам, государстве также должно подумать о более щедрой компенсации как для сохранения рабочих мест, так и для возможной выплаты полной заработной платы до определенного уровня по простоям работников, а также компенсации прочих фиксированных расходов – аренды недвижимого имущества, коммунальных расходов и прочего. 

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в воскресенье сказала, что для бизнеса предусмотрены как прежние, так и дополнительные средства помощи, а только на администрируемые министерством субсидии бизнесу и льготные кредиты будет выделено 230 млн евро или больше. 

Глава Комитета сейма по бюджету и финансам Милокас Маяускас в понедельник заявил, что в проекте бюджета следующего года дополнительно будет предусмотрен миллиард евро для совладения с коронакризисом – сохранения рабочих мест, помощи бизнесу и людям. 

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