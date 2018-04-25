Н.Мачюлис: сейчас неблагоприятное время брать кредит

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Правительство во время коронавирусного кризиса наращивает объемы займов, ведущий экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что сейчас один из самых неблагоприятных моментов для того, чтобы брать в долг.

По его словами, еще два месяца тому назад Литва могла занять на рынке под отрицательный процент.

„Теперешний план — занять на 10 лет под 1 процент — это хорошая цена по сравнению с тем, по какой цене Литва занимала в ходе прошлого кризиса. Но два месяца тому назад Литва могла взять кредит под отрицательный процент, и мы говорим о повышении стоимости кредитов на 1 процент, и настоящий момент является, должно быть, самым неблагоприятным временем для займов, так как на финансовых рынках все еще ощущается сильное напряжение», — на конференции экономической группы (ЭГ) во вторник рассказал экономист.

Правительство Литвы во вторник на международных рынках разместило новые эмиссии пятигодичных и десятигодичных еврооблигаций.

Министр финансов Вилюс Шапока заявил, что «за короткое время» министерство взяло в долг около 2 млрд евро.

«Хочу обратить внимание, что за короткое время мы взяли в долг около 2 млрд евро, сегодня, я думаю, также будет очень хороший результат и на хороших условиях», — заявил на конференции во вторник В. Шапока.

В марте сейм Литвы увеличил лимит чистого кредитования до 5 млрд евро. В начале апреля Литва у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северного инвестиционного банка (СИБ) и Банка развития Европейского Совета (БРЕС) взяла в долг 1,5 млрд евро.