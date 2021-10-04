Н. Пашинян благодарит Литву за вклад в позицию ЕС по нагорно-карабахскому кризису

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Находящийся в Вильнюсе премьер-министр Армении благодарит Литву за «ее сбалансированную позицию» по нагорно-карабахскому конфликту, и ее роль в стремлении Евросоюза разрешить разногласия Армении и Азербайджана.

На состоявшейся пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей в понедельник, литовский премьер Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что в разрешении конфликта и далее будут успешно посредничать председатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Я особо акцентирую то, что окончательное соглашение по конфликту в Нагорном Карабахе должно быть достигнуто на основании прекрасно известных принципов, которые поддерживают председатели Минской группы. Мы поддерживаем сбалансированную и конструктивную позицию Литвы по нагорно-карабахскому конфликту, мы также очень ценим гуманитарную помощь, которую предоставляет ваше правительство», – заявил Н. Пашинян на пресс-конференции в литовской столице.

Армянский премьер сказал, что при посредничестве Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке уже встретились главы МИД Армении и Азербайджана, Армения выразила свою готовность начать процесс демаркации границы. Он также заявил, что готов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиеевым.

«Я готов встретится с президентом Азербайджана именно в формате председателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан поднял вопрос минных полей, которые представляет гуманитарную угрозу. Мы передали некоторые карты Азербайджану и, как я сказал, я готов привести с собой все подобные карты, на которых отмечены мины, представляющие гуманитарную угрозу, поскольку они не играют существенной роли для безопасности Армении», – сказал глава армянского правительства.

Н. Пашинян подчеркнул, что Литва является «дружественным государством» для Армении и «основным партнером в Евросоюзе», который поддерживает Политику Восточного партнерства и это «может сыграть существенную роль в деле развития диалога Армении с Европейским Союзом».

Он заверил, что правительство Армении готово добиваться «мирного развития наших людей и региона», но отметил, что этому мешают «постоянные нарушения перемирия, проблемы возвращения военнопленных» и «ненадлежащая риторика, которая мешает добиться стабильного мира».

Премьер также поблагодарил И. Шимоните за 50 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Moderna, которые дарит Литва, и пригласил премьера посетить Армению с ответным визитом.

В свою очередь, И. Шимоните заявила, что Литва «готова быть хорошим другом Армении в Евросоюзе» и помогать обеспечивать помощь сообщества в реализации реформ в регионе, а также выразила надежду на «скорейшее возвращение к политическому урегулированию конфликта» в формате председателей Минской группы.

«Я думаю, что в руководстве Евросоюза есть много лидеров, которые искреннее заботятся о стабильности, мире и безопасности в регионе. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в том, что Евросоюз уделит достаточное внимание, а возможно поделится и определенными решениями, предложениями или практическими шагами, которые могли бы облегчить урегулирование в практических аспектах», – сказала она.

И. Шимонте, кроме прочего, обсудила с Н. Пашиняном и вопросы контроля над распространением COVID-19 – Литва предоставляет экспертную помощь армянским медикам, в целом выделила более 70 тыс. доз вакцин от коронавируса. Литовский премьер поблагодарила Армению за помощь в разрешении вызовов нелегальной миграции, особенно за выделенных переводчиков.

Премьер выразила выразила удовлетворение по поводу тридцатилетия литовско-армянских отношений и порадовалась новости о том, что вскоре Вильнюс и Ереван соединят прямые авиарейсы.

«Я очень рада, что в ближайшее время наши столицы соединят прямые рейсы, которые и далее будут способствовать возможностям наших людей узнавать страны друг друга, и также бизнес-связям и прочим связям, которые мы договорились активизировать», – заявила И. Шимоните в понедельник на совместной пресс-конференции с премьером.

В понедельник в Литве с официальным визитом находится премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Гость также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председателем сейма Викторией Чмилите-Нельсон.

После встречи премьеров состоится подписание соглашение о сотрудничестве министерств здравоохранения двух стран. В этот же день И. Шимоните и Н. Пашинян примут участие в концерте в Каунасской филармонии, посвящённом Дню независимости Армении и 30-лететию двухсторонних дипотношений.