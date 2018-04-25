На 80 пешеходных переходах в Вильнюсе оборудуют безопасное освещение 

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Целых 80 пешеходных переходов в Вильнюсе станут более безопасными благодаря новому направленному освещению.

Современные LED-фонари сделают переходящих улицу пешеходов заметнее в темное время суток, что сократит риск несчастных случаев. Муниципальное предприятие «Vilniaus apšvietimas» выделит на эти цели более 330 тыс. евро.

«Безопасность пешеходов остается важнейшим приоритетом. Во всем городе проводим замену уличных фонарей на LED-фонари, пешеходные переходы требуют повышенного внимания, поэтому выбор был остановлен на направленном освещении. Не сомневаюсь, что наряду с остальными мерами это будет способствовать еще большему повышению безопасности», – говорит мэр столицы Рямигиюс Шимашюс.

Направленное освещение будет оборудовано с учетом пешеходных потоков, аварийности улиц и полученных ходатайств от населения.

Новые фонари над пешеходными переходами оборудуются на высоте 6–6,5 метров над дорожным покрытием. Они оснащены специальной оптикой, концентрирующей поток света на узком отрезке, практически соответствующем ширине перехода, благодаря чему опасная зона пути становится более отчетливой, а пешеходы – более видимыми.

«При обновлении или установке нового освещения над пешеходными переходами нами используются современные LED-фонари – это позволяет сократить потребление электроэнергии, снизить загрязнение окружающей среды, улучшить эстетический вид города, а также повышает безопасность водителей и пешеходов», – говорит руководитель ЗАО Vilniaus apšvietimas» Моцявичюс Сигитас.

Планируется, что в этом году улицы столицы будут освещать около 16 тысяч новых экономичных LED-фонарей.

В течение минувшего года в столице направленным освещением были оснащены 83 пешеходных перехода, оборудовано 130 направленных фонарей. На эти цели было выделено более 363 тысяч евро.

Направленное освещение пешеходных переходов было оборудовано на улицах Метало, Вильняус, Механику, В. А. Грайчюно, Парко, Сантаришкю, Шяшкинес, Озо, Укмяргес, Ю. Балтрушайчё, Смалинес, Д. Гярбутавичяус, Жалюю-Эжяру, Субачяус, Львово и на других улицах столицы.

Информация Вильнюсского самоуправления