На Балканах мёрзнут направляющиеся в ЕС беженцы

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Глава Международной организации по миграции в Боснии Питер Ван дер Аувераерт обратил внимание мировой общественности к катастрофической ситуации, сложившейся вокруг направляющихся в страны ЕС беженцев. Положение вещей он назвал гуманитарной катастрофой.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в своем аккаунте в Твиттер он написал: «Выпал снег, температура ниже нуля, нет отопления. Беженцы вынуждены жить под открытым небом. Никто не должен так жить. Требуется политическая храбрость. Что-то нужно делать»

Действительно, сотням мигрантов в Боснии приходится жить под открытым небом. СМИ страны пишут, что они застряли в полуразрушенном и сгоревшем палаточном лагере на северо-западе страны. От холодного ветра люди защищаются одеялами и спальными мешками. Многие носят перед лицами козырьки, защищаясь от коронавируса. Красный Полумесяц Боснии обеспечил попавших в беду водой и едой. Местные жители тоже пытаются как-то помогать беженцам едой и одеждой.