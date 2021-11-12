На Балтике – ветряные установки

В связи с опасениями общественности литовского курортного города Паланги и Союза пейзажных архитекторов Литвы по поводу планирующегося в море строительства парка ветряных установок министр энергетики Дайнюс Крейвис обещает, что ветряные установки не будут видны с берега, сообщил портал деловых новостей vz.lt.

Парк в море будет удален от Паланги почти на 29,5 км и, возможно, будет пересекаться с территорией, где есть нефть. Авторы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) утверждают, что территория не попадает на известные участки с потенциальной нефтяной структурой, но, возможно, граничат с ними, поэтому, если будут получены дополнительные результаты поиска нефти, то информацию придется оценивать заново.

Также избранное место входит в территорию, на которой строительство ветряных установок следует согласовать с литовской армией, – производитель электроэнергии за счет возобновляемых ресурсов должен будет подписать договор с литовской армией о компенсации.

BNS напоминает, что Литва планирует оборудовать в Балтийском море парк ветряных установок мощностью 700 мегаватт, который бы производил до 3 тераватт-часов электроэнергии – это удовлетворяло бы до четверти потребности страны, проект создал бы 1,3 тыс. рабочих мест. У Литвы пока нет ветряных электрогенераторов в море.

Этап подготовки к строительству уже начался. Построить парк, который будет находиться примерно в 30 км от берега, намечается к 2030 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ