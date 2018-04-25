default image
Опрос BNS/Vilmorus: симпатии литовцев – на стороне Д. Байдена

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в мире следующие несколько месяцев будет очень тяжелой - ВОЗ

Подробнее...
default image
Американцы голосуют на выборах президента и готовятся к возможным беспорядкам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: в Литве будет предложено ввести всеобщий карантин

Подробнее...
default image
На БелАЭС началась выработка электроэнергии, Литва прекратила торговлю

Подробнее...
default image
Вступит ли Ирландия в Шенген?

Подробнее...
default image
За сутки установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли

Подробнее...
default image
Правые продолжают переговоры о новом правительстве

Подробнее...
default image
Европейский центробанк запустил опрос о цифровом евро

Подробнее...
default image
На учения в Литве прибывает глава оперативного командования "Север" сил НАТО в Брюнсюме

Подробнее...
default image
Теракт в Вене: стрельба велась в шести местах, число жертв выросло

Подробнее...
default image
Г. Науседа отклонил просьбу ИАПЛ-СХС обратиться в Конституционный суд

Подробнее...
default image
В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис во вторник проведет совещания по вопросу об ужесточении карантина

Подробнее...
default image
В Берлине на 9 лет позже запланированного открылся аэропорт имени Вилли Брандта

Подробнее...
default image
Трамп или не Трамп?

Подробнее...
default image
Экономисты: зимой могут быть неприятные сюрпризы

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19

Подробнее...
default image
В индексе равенства полов Литва поднялась на одну позицию

Подробнее...
default image
В Латвии утвердили методику недопуска электроэнергии Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Рядом с Вильнюсским аэропортом появится новый терминал DHL

Подробнее...
default image
Власти Грузии оплатят населению услуги ЖКХ

Подробнее...
default image
Армии Литвы официально переданы ПЗРК NASAMS

Подробнее...
default image
Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Кандидатом в Общий суд ЕС от Литвы избран генпрокурор Э. Пашилис

Подробнее...
default image
В ВОЗ озабочены долгосрочными последствиями COVID

Подробнее...
default image
Г. Науседа наложил вето на решение об обязательном учреждении староств

Подробнее...
default image
В Англии вводят жесткий карантин

Подробнее...
default image
Доля налогов в ВВП Литвы в прошлом году оставалась одной из самых низких в ЕС

Подробнее...
default image
Кипр отныне не продает свое гражданство

Подробнее...
default image
Литву обеспечивает электрокабелем и партнер БелАЭС

Подробнее...
default image
В Белграде в декабре откроется один из крупнейших православных храмов мира

Подробнее...
default image
COVID-19, грипп или простуда: как распознать болезнь по первым симптомам

Подробнее...
default image
Таможенники Литвы обнаружили 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России

Подробнее...
default image
Портрет идеального соседа

Подробнее...
default image
За чертой бедности

Подробнее...
default image
Почтовые доставки в пандемию

Подробнее...
default image
Возле мусорных контейнеров – видеокамеры

Подробнее...
default image
Торжественно открыта скульптура «Водонос»

Подробнее...
default image
Правила продажи домашних животных

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

На БелАЭС началась выработка электроэнергии, Литва прекратила торговлю

Фото minenergo.gov.by

Во вторник началась выработка электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в белорусском Островце, а Литва установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.

Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью

После запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) белорусском Островце и подключения ее к общей энергетической системе Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью. 

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.

«После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — говорится в сообщении. 

Теперь участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Беларусью и Литвой. Об этом компания уже информировала участников биржи электроэнергии Nord Pool.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что после фиксации начала выработки электроэнергии на небезопасной БелАЭС Литва полностью блокирует попадание электроэнерргии на рынок страны через линии Литва-Беларусь и не оставляет возможности использовать литовские сети для потребностей БелАЭС. 

«Эти национальные меры обеспечивают, что торговля электричеством с БелАЭС не будет осуществляться на нашем рынке, однако не менее важны и достигнутые на региональном уровне решения о том, чтобы электричество с БелАЭС не попало на энергетический рынок стран Балтии, а Евросоюз (ЕС) должен обеспечить критически важную роль в вопросах ядерной безопасности», — сказал Ж. Вайчюнас для пресс-релиза.

Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.  

Литва до их пор не утвердила новую методику трехсторонней торговли, и пока не ясно, как поступят Латвия и Эстония, которые на прошлой неделе ее утвердили. Не исключается, что эти страны могут подписать двухстороннюю методику и начать торговлю электроэнергией через перемычку Латвии с Россией. 

По данным Litgrid  на эту неделю торгующие белорусской электроэнергией не заключили никаких сделок по ее импорту. 

Директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что Litgrid не будет предоставлять Беларуси и резерв аварийной мощности, который сейчас поддерживается на Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГЭС), кроме того, сейчас нет и действующей автоматики, которая могла бы активизировать агрегаты этой станции при перегрузках в сетях из-за отключения БелАЭС.  

В июле Litgrid информировала операторов других стран договора БРЭЛЛ, в том числе и Беларуси, о выходе из нормативного соглашений об аварийном резерве. Литва обеспечивает резервами собственные нужды благодаря мощностям КГЭС, через межсоединения с Польшей и Швецией, а также используя балансировочные мощности на рынке стран Балтии. 

По подсчетам аналитиков Litgrid, импорт электроэнергии из Беларуси в первом полугодии составил 0,3 тераватт-часа или около 5% всей импортированной электроэнергии. Больше всего электроэнергии в Литву импортируется из Швеции — в первом полугодии импорт оттуда составил 45%. 

Физически энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от Беларуси и России в 2025 году, когда будут синхронизированы сети с Западной Европой. 

Для альтернативной точки зрения, размещаем видео, которое прислал нам гаш читатель:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.