На БелАЭС проводят испытания 2 энергоблока

Фото РУП «Белорусская АЭС»

Специалисты БелАЭС начали «горячую» обкатку второго энергоблока. В процессе испытаний проверяется работоспособность всего оборудования на соответствие проектной документации.

Основное и вспомогательное оборудование атомной станции проходит испытания при основных рабочих параметрах: температура первого контура реакторной установки поднимается до 280 градусов Цельсия. При этом давление повышают до 160 атмосфер.

Во время предварительной проверки ядерное топливо не загружается, отсутствует подача пара на турбину и электроэнергии в сеть. Кроме того, испытываются системы безопасности, электропитание, система управления и защиты ядерного реактора.

Запустить на полную мощность второй реактор планируют в середине августа.