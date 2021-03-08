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На БелАЭС — возможный инцидент, радиационный фон в Литве остается неизменным

Фото из открытых источников

В воскресенье Литовcкий центр радиационной безопасности сообщил, что на Белорусской АЭС в Островце возможно мог произойти инцидент, однако радиационный фон в Литве остается неизменным.   

«Мы сообщаем, что в белорусском информационным пространстве появилась информация о возможном инциденте на БелАЭС. Утверждается, что инцидент, возможно, связан с неисправностью системы охлаждения реактора», – говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что Государственная инспекция по атомной энергетике обратилась к ответственным ведомствам Беларуси с просьбой предоставить информацию о ситуации с безопасностью на БелАЭС.

Официальной информации от белорусских ответственных ведомств на данный момент не получено 

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По данным центра, радиационный фон в Литве остается неизменным. 

Информацию о радиационном фоне жители могут найти на сайте Центра радиационной безопасности (Radiacines saugos centras).

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