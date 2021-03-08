На БелАЭС — возможный инцидент, радиационный фон в Литве остается неизменным

В воскресенье Литовcкий центр радиационной безопасности сообщил, что на Белорусской АЭС в Островце возможно мог произойти инцидент, однако радиационный фон в Литве остается неизменным.
«Мы сообщаем, что в белорусском информационным пространстве появилась информация о возможном инциденте на БелАЭС. Утверждается, что инцидент, возможно, связан с неисправностью системы охлаждения реактора», – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Государственная инспекция по атомной энергетике обратилась к ответственным ведомствам Беларуси с просьбой предоставить информацию о ситуации с безопасностью на БелАЭС.
Официальной информации от белорусских ответственных ведомств на данный момент не получено