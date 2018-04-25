На благо поставщиков

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Сейм одобрил поправки, согласно которым потребители горячей воды должны будут приобрести счетчики с дистанционным сбором данных.

По данным СМИ, счетчик на вводе стоит около 400 евро (без НДС), а счетчики, которые будут установлены в каждом домохозяйстве, использующем горячую воду, около 50 евро (без НДС).

Сегодня в Литве насчитывается 700 тысяч счетчиков горячей воды, и только 34% из них — с дистанционным сбором данных.

Утверждается, что новые счетчики в обязательном порядке будут устанавливать в домах новой постройки, в реновируемых домах или там, где система учета экономически не выгодна.

Отвечая на вопрос, во сколько обойдется жителям такое новшество, президент Литовской ассоциации поставщиков тепловой энергии Валдас Лукошявичюс объяснил, что существует налог на обслуживание счетчиков, который устанавливает самоуправление по методике Государственной службы регулирования энергетики. Вероятно, обслуживание дистанционных счетчиков будет стоить дороже, но насколько, пока никто не знает.

Аргументы в пользу замены счетчиков – это современно, удобно и эффективно. Но потребители знают, что от замены счетчиков выигрывает поставщик, тот, кто меняет, продает эти приборы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ