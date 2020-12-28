На Бутингском терминале пролилось около 2 тонн нефти – министерство

Nuotrauka BFL/ Vladimiras Gulevičius

В понедельник по причине разрыва рукава на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, в море разлилось, по предварительным данным, около 1-2 тонн сырой нефти, сообщило Министерство охраны окружающей среды.

По информации министерства, этот инцидент расследуют экологи.

По прогнозам Агентства по охране окружающей среды, пятно движется в сторону территориальных вод Латвии и в течение трех ближайших суток не достигнет берега, сообщается в пресс-релизе.

После определения количества попавшей в море нефти Департамент по охране окружающей среды подсчитает нанесенный окружающей среде ущерб, который должен будет возместить управляющая терминалом компания. Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что ущерб будет зависеть от метеорологических факторов.

«Ветер и волны создают благоприятные условия для разложения и испарения загрязняющих веществ, с другой стороны, невысокая температура может помешать природе самостоятельно справиться», — отметил С. Гентвилас.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую компанию Mazeikiu nafta.

На действующем с 1998 года Бутингском терминале в 2001 году случилось целых две аварии — тогда в ноябре из-за разрыва подводного шланга в море попало 59 тонн нефти, из которых 10 тонн было собрано, а ущерб природе тогда был оценен в 2,6 млн литов (0,75 млн евро). Прокуратура возбудила уголовное дело о загрязнении моря.

Тогда было объявлено, что производитель шлангов рекомендовал их замену каждые три года, однако этого не было сделано.

В марте 2001 года при закачке нефти на норвежский танкер North Pacific из-за сильного ветка оборвался трос якоря, а затем и шланги для транспортировки нефти. Из-за инцидента в море разлилось 3 тонны нефти, часть которой достигла территориальных вод Латвии.

Впервые шланг закачки нефти на танкер оборвался в декабре 1999 года. Тогда нефть в море не разлилась.

Еще один инцидент на Бутингском нефтяном терминале произошел в январе 2008 года, когда производилась разгрузка танкера Stena Antarctica. Сообщалось, что тогда в море разлилось около 400 кг нефти, которая достигла побережья у литовского городка Швянтойи.