На части погранпереходов в Литве очередей нет, в Беларуси – много ожидающих грузовиков

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На части пограничных переходов на литовско-белорусской границе в понедельник нет ожидающих грузовиков с литовской стороны. Между тем очереди на белорусской стороне по-прежнему длинные.

По данным Дирекции пунктов пограничного контроля Литвы ни одного грузовика не было на пунктах Лаворишкес и Райгардас. На пункте Мядининкай проверки ожидали 154 транспортных средства (среднее время ожидания — примерно 26 часов), а в Шальчининкай — 38 часов (около 4 часов).

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, на пункте пропуска Видзы сейчас находится 230 грузовиков, на пункте Котловка ожидает 410, на пункте Каменный Лог — 630, в Беняконях — 710, в Привалке — 500.