На чем ездят автомобили в Евросоюзе?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В 2/3 стран-членов ЕС больше половины автомобилей работают на бензине. В Венгрии этот показатель составляет 68 проц. Эти данные АЗЕРТАДЖ представили в статистической службе Евросоюза.

Больше всех бензиновых автомобилей, как выясняется, на Кипре (84 проц), в Финляндии (74 проц), Дании (69 проц) и Венгрии (68 проц).

Показатели по автомобилям с дизельным мотором следующие: больше всего их во Франции (68 проц), Литве (67 проц), Люксембурге (62 проц), Бельгии (58 проц), Испании и Австрии (по 57 проц), Латвии и Португалии (по 56 проц) и Ирландии (53 проц). В Венгрии же доля дизельных автомобилей составляет всего треть всех автомобилей страны.

Что же касается автомобилей с двигателями, использующими альтернативные виды топлива, то в Венгрии их всего полтора процента. А «впереди Евросоюза всего» в этой категории идут Польша (15 проц), Литва (9 проц), Италия и Латвия (по 8 проц).