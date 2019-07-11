На что копит литовская молодежь

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Трое из четырех жителей Литвы в возрасте 18-25 лет копят наличными, и почти половина (45%) откладывает ежемесячно по 50 евро и больше.

57% участников опроса сказали, что копят с определенной целью. Чаще всего — на приобретение собственного жилья, автомобиля, на путешествия, учебу, свадьбу, пенсию, на электронную технику копят значительно реже.

Все свои расходы, в том числе ежедневные, планируют 31% молодых людей, участвовавших в опросе. 43% планируют лишь крупные покупки, 14 % пытаются планировать расходы, но денег все равно зачастую не хватает. 12% респондентов расходы не планируют.

71% молодежи указали, что работают и учатся. 66% из них сказали, что их месячные доходы составляют 300-800 евро.

13% участников опроса ежемесячно откладывают по 20 евро, 20% — по 21-50 евро, 17% — по 51-100 евро, 28% — более 100 евро.

Хотя двое из пяти респондентов по-прежнему копят наличными, подавляющее большинство (52%) копят на банковском счете. Исследование было проведено банком SEB.

Информация литовских СМИ