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Транспорт

На что можно потратить компенсацию

Фото www.pixabay.com

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что со следующего года на полученную за сдачу старого автомобиля компенсацию можно будет приобрести не только другой автомобиль, но также велосипед или самокат. «Мы расширяем выбор, чтобы можно было купить не только более экологичный автомобиль, но и велосипед или электросамокат за эту 1000 евро. В 2020 году акция начнется с января – февраля. Планируем выделить не меньше 5 млн. евро», – сказал BNS министр.

Кроме того, по словам К. Мажейки, чтобы получить компенсацию, надо сдать автомобиль с действующим техосмотром. По данным министерства, в 2019 г. до середины декабря поступило 186 заявок на получение компенсации в размере 1000 евро. Министерство выплатило 110 000 евро.

Больше всего – 2/3 – получателей компенсаций выбрали автомобили с бензиновым двигателем, почти треть – с гибридным, а 5% предпочли электромобили. Получить компенсацию могут водители, которые больше года ездят на загрязняющем окружающую среду автомобиле, если сдают его в утиль.

На полученную компенсацию они должны купить автомобиль, который выбрасывает в атмосферу меньше 130 г СО2 на км. Такой автомобиль впервые должен быть зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 г., он должен быть с бензиновым, газовым двигателем, на этаноле или электрическим.

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Правительство Литвы в апреле 2019 года приняло решение выделить на компенсации до 2021 года 30 млн. евро.

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