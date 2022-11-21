На COP27 решили создать фонд компенсации климатического ущерба

Комиссия должна состоять из десяти представителей промышленно развитых стран и 13 представителей развивающихся стран. Бенефициарами фонда должны стать развивающиеся государства, которые особенно уязвимы.

Наводнения, засухи, повышение уровня моря

Специалисты учтут ущерб, вызванный экстремальными погодными условиями, такими как наводнения или засуха, а также постепенными изменениями, к примеру, повышением уровня моря. Сюда же следует отнести и утрату культурного наследия.

Одна только группа в составе 20 из 58 особо уязвимых государств оценивает расходы на покрытие ущерба за последние 20 лет в 525 млрд долларов (587,3 млрд евро).

К 2050 году объем трат на эти цели во всем мире может вырасти до 1,0-1,8 трлн долларов (967 млрд-1,7 трлн евро) в год.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 17 ноября на конференции COP27 подтвердила, что Германия добивается выполнения целей по ограничению глобального потепления до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом.

Приверженность стран «большой двадцатки» (G20) этим целям — позитивный фактор, но одних только слов уже недостаточно, нужно разработать программы на ближайшие годы с ясными целями, заявила Бербок.

Ранее сообщалось, что на 27-й конференции ООН по изменению климата впервые рассмотрят финансовую помощь бедным государствам для преодоления ущерба и потерь, которые возникли в связи с глобальным изменением климата.