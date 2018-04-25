На дне Балтийского моря и Куршского залива – слишком много ртути, никеля, цинка

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Куршский залив и Балтийское море в прошлом году не соответствовали требованиям к хорошему химическому состоянию, показывает отчет Агентства по охране окружающей среды (АООС).

Концентрация загрязняющих веществ в воде не превышала стандарты качества окружающей среды, однако нормы некоторых из них превышены в донных отложениях залива и моря, в живых организмах.

«Если подвести итоги исследований загрязняющих веществ за 2019 год, то Балтийское море не соответствовало (требованиям) к хорошему химическому состоянию из-за концентрации ртути в живых организмах, Куршский залив — из-за концентрации тяжелых металлов и нефтяных углеводородов в донных отложениях», — говорится в отчете.

Исследования проводились по 60 веществам, концентрация шести из них превышала установленные стандарты качества окружающей среды: ртути (в живых организмах), нефтяных углеводорожов, никеля, кадмия, меди и цинка (в донных отложениях).

Согласно отчету, на дне Куршского залива загрязнения были выше нормы в заливе Малку (медь, цинк, никель, нефтяные углеводороды), в районе Ниды (кадмий, никель, медь, цинк) и в районе оседания груниа в Балтийском море (грунт).

В Балтийском море средняя концентрация ртути в треске, камбале, салаке и мидиях превышала нормы в 1,2–2 раза, в некотоых случаях в треске — почти втрое.