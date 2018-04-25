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На должность главы погранведомства Литвы предложено назначить Р. Любаеваса

Фото lrv.lt

МВД предлагает назначить главой Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) руководителя Группы по политике общественной безопасности МВД Рустамаса Любаеваса.

Фото lrv.lt

Решение о назначении кабмин должен принять на заседании в следующую среду.

«Если правительство утвердит кандидатуру Р. Любаеваса и он возглавит погранведомство, то, без сомнения, одной из задач будет обеспечение должной охраны государственной границы. Это вопрос, важный и для Литвы, и для всего Евросоюза (ЕС). Думаю, что у Р. Любаеваса будет возможность воспользоваться имеющимся у него долголетним опытом», – сказала для переданного в пятницу BNS комментария министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Должность главы СОГГЛ освободилась после того, как занимавший ее Ренатас Пожела стал генеральным комиссаром полиции.

Р. Любаевас начал работать в системе погранохраны в 1992 году. Он работал заместителем главы СОГГЛ, советником заместителя руководителя службы. У Р. Любаеваса звание полковника внутренней службы.

Р. Любаевас десять лет работал в агентстве Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ Frontex в Варшаве.

«Я обязательно буду использовать опыт и знания, полученные как в СОГГЛ, так и в агентстве Frontex, чтобы доверенная контролировать Литве внешняя граница ЕС была максимально безопасной. Без сомнения, очень важно будет повышать и мотивацию пограничников, и обеспечить их новейшими техническими средствами охраны границы, и развивать СОГГЛ как современную организацию», – сказал Р. Любаевас.

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