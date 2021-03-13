На экспорт Литвы негативно повлияли цены на нефть

«За вычетом энергопродуктов экспорт литовских товаров в 2020 году вырос. Еще лучшей вестью является то, что экспорт литовского происхождения вырос почти на 6%, по сравнению с 2019 годом», – подчеркнула она.

По словам аналитика, важность пяти основных промышленных секторов экспорта – инженерии, мебели, продуктов питания и напитков, древесины, химии и сельского хозяйства – в прошлом году выросла.

Она отметила, что особо успешным минувший год был для химической промышленности, экспорт которой вырос на 14,6%.

«Хотя сам экспорт химии вырос лишь на 15% и начало года не обещало ничего хорошего, во второй половине года литовским производителям повезло, и мы отмечаем интенсивный рост в секторе производства реагентов. По сути это обусловило рост всей химпромышленности, экспорт реагентов вырос в 2,5 раза», – сказала Й. Календене.

«Это важно потому, что это сектор с высокой добавленной стоимостью, сектор наук о жизни, который мы стараемся поощрять и хотим качественных изменений как во всей промышленности, так и в экспорте», – добавила она.

Также, по словам Й. Календене, особое успешным минувший год был для сельского хозяйства, экспорт которого вырос на 34,2%. Аналитик обратила внимание на то, что в 2020 году он наиболее значительно увеличивал весь экспорт Литвы.