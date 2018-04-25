default image
На электроавтобусы в крупных городах Литвы предлагается выделить еще 30 млн евро

Подробнее...
default image
Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Подробнее...
default image
Контролируемая Г. Жемялисом компания FL Technics покупает итальянское предприятие

Подробнее...
default image
Финские преподаватели записываются на курсы самообороны для защиты от насилия со стороны учеников

Подробнее...
default image
Франция решила закрыть старейшую АЭС

Подробнее...
default image
Г.Науседа: отношения Литвы и Японии улучшаются, но потенциал еще не испльзован

Подробнее...
default image
А.Лукашенко рассчитывает на более широкую поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе

Подробнее...
default image
Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис ожидает решение С.Сквярнялиса по выборам в сейм до марта

Подробнее...
default image
ВОЗ назвала коронавирус менее смертельным, чем другие

Подробнее...
default image
Литва призывает ЕК оценить воздействие "Пакета мобильности" на природу

Подробнее...
default image
ЕС вложит более 100 млн. евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды

Подробнее...
default image
В Литве находится сын спасавшего евреев консула Японии Т. Сугихары

Подробнее...
default image
Гражданам Китая запретят въезд в Россию

Подробнее...
default image
Правительство Литвы будет решать об учреждении посольства в Австралии

Подробнее...
default image
Сеть Lidl отказалась от пластиковый пакетов, другие сети только планируют

Подробнее...
default image
C нынешнего года в Украине не будут принимать детей в детские дома

Подробнее...
default image
К 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений - ученые

Подробнее...
default image
Самоубийств в Литве меньше, но их всё ещё заметно больше, чем в среднем в ЕС

Подробнее...
default image
Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Подробнее...
TOP,Новости,Транспорт

На электроавтобусы в крупных городах Литвы предлагается выделить еще 30 млн евро

Фото BFL/Аушры Раджюте

Рассматривается возможность дополнительного выделения 30 млн евро из финансовой помощи Евросоюза (ЕС) крупным городам Литвы на покупку электроавтобусов. Средства получили бы Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис и Шяуляй.

«Цель транспортного сектора – снижения уровня шума и выхлопов от транспорта, поэтому планируется, что дополнительное финансирование в размере 30 млн евро могло бы быть направлено на приобретение транспортных средств на электричестве», – указало BNS Министерство транспорта.

В 2018-2019 годах на покупку экологических автобусов выделено 22,9 млн евро.

В прошлом году пять небольших электроавтобусов приобрел Вильнюс, три – Таураге. Оба города приобрели автобусы зарубежных производителей, между тем Клайпеда купила два первых литовских электроавтобуса Dancer, выпущенные на компании литовского и германского капитала Vejo projektai.

реклама

В этом году как минимум шесть электроавтобусом собирается купить и Друскининкай.

Электроавтобусы надеется продать Литве и компания Busnex косвенно контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы предприятий аренды и торговли самолетами AviaAM Leasing, которая представляет в странах Балтии и Польши китайского производителя автобусов Yutong.

Компания Busnex уже купила у Yutong три электроавтобуса. Городской автобус на 80 мест и междугородний автобус на 58 мест доставлены в Литве в ноябре прошлого года, третий автобус должен быть доставлен в апреле.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600