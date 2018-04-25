На электроавтобусы в крупных городах Литвы предлагается выделить еще 30 млн евро

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Рассматривается возможность дополнительного выделения 30 млн евро из финансовой помощи Евросоюза (ЕС) крупным городам Литвы на покупку электроавтобусов. Средства получили бы Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис и Шяуляй.

«Цель транспортного сектора – снижения уровня шума и выхлопов от транспорта, поэтому планируется, что дополнительное финансирование в размере 30 млн евро могло бы быть направлено на приобретение транспортных средств на электричестве», – указало BNS Министерство транспорта.

В 2018-2019 годах на покупку экологических автобусов выделено 22,9 млн евро.

В прошлом году пять небольших электроавтобусов приобрел Вильнюс, три – Таураге. Оба города приобрели автобусы зарубежных производителей, между тем Клайпеда купила два первых литовских электроавтобуса Dancer, выпущенные на компании литовского и германского капитала Vejo projektai.