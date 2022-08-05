На этаже не останавливается лифт

В службу обратилась женщина, которая указала, что ей необходимо пользоваться лифтом, а администратор дома предложил провести голосование жильцов для принятия решения по этому вопросу. После рассмотрения жалобы в данном конкретном доме все же было сделано так, чтобы лифт останавливался на втором этаже. Служба вскоре получила еще две подобные жалобы на то, что у больных людей, инвалидов нет возможности покидать квартиры, поскольку они не могут воспользоваться лифтом.

Сам факт того, что житель с инвалидностью не может воспользоваться лифтом, чтобы подняться на второй этаж дома, можно считать нарушением закона о равных возможностях, так как не обеспечивает доступность среды для лиц с ограниченными возможностями, сообщает представитель службы.

Однако Служба контролера равных возможностей отмечает, что действующие законы не предусматривают четкого регламента, который позволял бы обязывать администратора дома отрегулировать лифт так, чтобы он останавливался на втором этаже, если об этом просит хотя бы один его житель, имеющий для этого достаточные причины (например, в силу инвалидности, возраста, семейных обстоятельств).

Контролер обратилась в Вильнюсский муниципалитет, Министерство охраны окружающей среды, Департамент по вопросам лиц с ограниченными возможностями при Министерстве социальной защиты и труда с просьбой изменить законы так, чтобы у лиц с инвалидностью не было препятствий в решении подобных вопросов, в частности, с остановкой лифтов на всех этажах дома.

«Мы должны рассматривать права людей с инвалидностью не как объект договоренности, а как безусловную необходимость. Это касается и таких проблем, как неисправность лифтовой системы в жилых домах. Также очевидно, что возможность подняться на второй этаж на лифте актуальна не только для людей с ограниченными возможностями, но и для родителей с детьми, мам с детскими колясками, других лиц с ограниченными возможностями передвижения. Это не должно зависеть от согласия жильцов конкретного дома. Ведь когда необходимо проведение ремонтных работ в других общих помещениях дома и на балконах, согласия всех жильцов не спрашивают. Права людей с ограниченными возможностями также должны быть обеспечены», — отметила Бируте Сабатаускайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ