На этой неделе будет отменено летнее время

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

На этой неделе в Литве отменяется летнее время — в ночь с субботы на воскресенье часы надо будет перевести на один час назад. Зимнее время ежегодно вводится в последнее воскресенье октября.

Зимнее время будет действовать до конца марта. При зимнем времени раньше светает и темнеет. Переход на зимнее и летнее время был задуман для того, чтобы лучше использовать световой день.