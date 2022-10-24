На этой неделе будет отменено летнее время

На этой неделе в Литве отменяется летнее время — в ночь с субботы на воскресенье часы надо будет перевести на один час назад. Зимнее время ежегодно вводится в последнее воскресенье октября.
Зимнее время будет действовать до конца марта. При зимнем времени раньше светает и темнеет. Переход на зимнее и летнее время был задуман для того, чтобы лучше использовать световой день.
Критики утверждают, что смена часовых поясов может быть вредна для здоровья. Хотя считается, что перевод часов на зимнее время переносится легче, чем на летнее, так как в этом случае приходится «дольше» спать, однако у медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время. В первую очередь это касается негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении.
Как и во всем ЕС, в Литве время вводится и отменяется согласно директиве ЕС о летнем времени.
Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов, но большинство государств-членов пока не поддерживают это решение.
Информация ЛК по сообщению BNS