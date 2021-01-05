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На этой неделе будут составлены списки призывников на 2021 год

Фото kam.lt

На этой неделе, в четверг, будут составлены списки призывников на 2021 год, сообщило Министерство национальной обороны.

В списки будут включены около 38 тысяч человек от 18 до 23 лет. Для службы в различных частях ВС Литвы планируется призвать 3828 молодых людей.

Список призывников будет составлен произвольно с помощью компьютерной программы.

Планируется, что начало составления списков будет контролировать и инициировать министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. В мероприятии также примут участие начальник Службы призыва и укомплектования личного состава Вооруженных сил Литвы Арунас Бальчюнас и другие представители Вооруженных сил.

Для обеспечения прозрачности и объективности процедуры составления призывных списков следить за процессом будут пять представителей общественности из литовских скаутов, Союза скаутов Литвы, Совета литовских молодежных организаций и Союза литовских стрелков.

В список призывников также могут войти молодые люди, которые до составления списков добровольно подали заявление о прохождении постоянной обязательной первоначальной военной службы, которые будут продолжать пользоваться всеми привилегиями, такими как выбор места и времени службы и более широкие социальные гарантии.

В списки будут включены также студенты высших учебных заведений. Однако у попавших в них студентов будет возможность определиться – остановить учебу и пройти девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу или не оставляя учебу выбрать учения младших офицеров, которые проходят в течение трех лет по выходным, либо обучаться и три года служить в Силах ополчения.  

Если не будет избран ни один из способов прохождения службы, то для военнообязанных, служба которых по причине учебы в высшем учебном заведении будет отложена, призывной возраст продлится до 26 лет, но не более чем через год после окончания учебы. После завершения учебы молодые люди еще смогут попасть в списки призывников. 

7 января составленные списки призывников будут опубликованы примерно через неделю на сайте https://sauktiniai.karys.lt. Каждая фамилия будет сопровождаться точным сроком, до которого необходимо связаться с назначенным подразделением по призыву.

Планируется, что списки призывников и первые инструкции будут опубликованы до 18 января. Студентам, попавшим в списки призывников, не будут даны контактные инструкции, а призыв будет отложен до конца года.

Призывники могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности за уклонение.

Призывникам, внесенным в списки. информация о призыве не будет отправляться по почте, . Всю информация, касающаяся призывника, будет размещена по адресу www.karys.lt. Она также будет доступна по бесплатному телефону 8 800 12340.

После того, как списки призывников будут составлены и опубликованы, юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет, не попавшие в списки, по-прежнему смогут добровольно подавать заявления на постоянную обязательную начальную военную службу. Они смогут выбрать желаемое место службы, дату начала службы и получить на 30 процентов более высокие выплаты.

Сейм возобновил девятимесячную постоянную обязательную военную службу весной 2015 года. Это было сделано с учетом изменившейся геополитической ситуации и угроз национальной безопасности. Восстановление призывной службы направлено также на усиление и ускорение пополнения воинских частей профессиональными военнослужащими, формирование достаточного резерва, и обеспечение надлежащей подготовки граждан к защите своего государства.

Информация ЛК по сообщению BNS

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