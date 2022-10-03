На этой неделе начнется обсуждение перераспределения сверхприбылей стран экспортеров электроэнергии

«Литва в основном импортирует электроэнергию из Швеции. Часть потока, конечно, идет из Латвии, но этот поток электроэнергии смешанный – в нем есть и латвийское, и эстонское, и финское электричество. Однако основной страной-экспортером в Литву является Швеция», — заявил журналистам Крейвис.

«Как я уже упоминал, Комиссия обязалась помочь в заключении таких соглашений, фасилитировать их, и уже на следующей неделе мы, наверное, в первую очередь начнем обсуждать с Комиссией о том, как можно начать этот процесс», — добавил министр.

В пятницу министры ЕС в Брюсселе одобрили предложения, представленные ЕК в середине сентября, чтобы помочь снизить для потребителей выросшие цены на электроэнергию. Одно из них — перераспределять так называемые сверхприбыли компаний, производящих дешевую электроэнергию: ветровую, солнечную, вырабатываемую из отходов, атомную или гидроэнергию, — установив для них «потолок» цен в 180 евро за мегаватт-час.

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