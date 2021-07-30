На европейской карте COVID-19 Литва оказалась в серой зоне

На обновляющейся каждую неделю карте COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Литва оказалась в серой зоне.

По данным ЕЦПКЗ, Литва в четверг включена в серую зону как не представившая данных.

К прибывающим из серой зоны государств в Евросоюзе (ЕС) могут применяться более строгие требования.

Как информировала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Юстина Петравичене, сейчас выясняется, по каким причинам Литва получила оценку как не представившая данных.

«Эксперты указали, что данные предоставили как обычно. Коллеги сейчас общаются с ЕЦПКЗ, чтобы разобраться, почему нет данных, которые находятся в публичном доступе», — сказала Ю. Петравичене.

Между тем в статистической таблице ЕЦПКЗ, в которой сравниваются эпидемиологические данные 29-и стран Европы за 5-18 июля, Литва находится примерно в середине. Двухнедельный показатель заболеваемости страны тогда составлял 71 случай на 100 тыс. жителей.

По новейшим данным Департамента статистики Литвы, сейчас этот показатель составляет в стране 91,4.