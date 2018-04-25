На европейском инновационном табло Литва поднялась на 19 место

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На обнародованном Еврокомиссией (ЕК) европейском инновационном табло Литва в этом году поднялась на 1 позицию и заняла 19-ое место, сообщает Министерство экономики и инноваций.

Литву все еще относят к умеренным инноваторам. Латвия заняла 23 место, а Эстония — 11 место среди стран ЕС.

По оценкам ЕК, в 2012-2019 годах суммарный инновационный индекс Литвы, отражающий уровень развития инновативной экосистемы страны, увеличился на 28 пунктов и это самый быстрый рост среди 27 стран ЕС.

Суммарный инновационный индекс Литвы в 2012 году составлял 59 проц. от среднего по ЕС, а в настоящее время составляет 87 проц. от среднего по ЕС на 2012 год (и 80 проц. от среднего по ЕС на 2019 год).

Лидерами инновационного табло являются Швеция (первое место), Финляндия (второе место), далее идут Дания, Нидерланды и Люксембург. Сильными инноваторами называют Бельгию, Германию, Францию, Эстонию и других стран. Выше среднего значения находятся 10 стран.

На последнем месте — Румыния, которую вместе с Болгарией называют скромными инноваторами.