На Европу обрушились аномальные морозы

В то же время во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.

При этом в Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона — до минус 20 градусов.