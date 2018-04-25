На Фиджи из-за циклона Гарольд объявлен режим национального бедствия

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Правительство Фиджи объявило режим национального бедствия в районах, наиболее пострадавших из-за сильного тропического циклона Гарольд на прошлой неделе, сообщает новозеландская телерадиокомпания RNZ — NZ News.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями Джо Усамате заявил, что принятые меры позволят правительству использовать большие полномочия для борьбы с последствиями циклона, из-за которого погиб по меньшей мере один человек, были разрушены дома и повреждены посевы по всей стране.

Наиболее пострадали от стихии восточные, центральные и западные регионы страны. Туда правительство направило четыре судна с гуманитарной помощью.

По предварительным оценкам, стоимость ущерба, причиненного циклоном, может составить несколько миллионов долларов.

Режим стихийного бедствия введен в стране на ближайшие 30 дней.