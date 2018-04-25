На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по злостным нарушителям карантина. Об этом он заявил в своем видеообращении к населению, передает CNN.
В частности, Дутерте разрешил стрелять по тем, кто устроит беспорядки или нарушит работу по раздаче еды.
«Мои приказы полиции, военным и барангаям, если они (нарушители карантина. — ред.) станут неуправляемыми и начнут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их», — сказал Дутерте.
Вместе с тем, президент предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.
Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.
На Филиппинах, по данным центра Джона Хопкинса, коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы 2633 человек, 107 скончались, 51 — выздоровел.
Ранее Дутерте разрешал гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их.
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.korrespondent.net
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę