Родриго Дутерте принимает Присягу Президента Филиппин, 30 июня 2016 года
На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина

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На Филиппинах разрешили расстреливать нарушителей карантина

Родриго Дутерте принимает Присягу Президента Филиппин, 30 июня 2016 года
Автор: Staff of the Presidential Communications Operations Office — Presidential Communications Operations Office (http://pcoo.gov.ph/photo11-063016/), Общественное достояние, Ссылка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по злостным нарушителям карантина. Об этом он заявил в своем видеообращении к населению, передает CNN.

В частности, Дутерте разрешил стрелять по тем, кто устроит беспорядки или нарушит работу по раздаче еды.

«Мои приказы полиции, военным и барангаям, если они (нарушители карантина. — ред.) станут неуправляемыми и начнут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их», — сказал Дутерте.

Вместе с тем, президент предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

На Филиппинах, по данным центра Джона Хопкинса, коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы 2633 человек, 107 скончались, 51 — выздоровел.

Ранее Дутерте разрешал гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их.

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

korrespondent.net

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