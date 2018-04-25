В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

На саммите НАТО в Лондоне президент Литвы Гитанас Науседа намерен добиться поддержки союзников в вопросе угрозы России, однако солидарность могут подорвать споры между лидерами США, Франции и Турции.

В среду Г. Науседа примет участие в сессии руководителей НАТО и в обеде, организуемом от имени президента США Дональда Трампа, на который приглашены страны, выделяющие на оборону 2% внутреннего валового продукта.

Как утверждают дипломатические источники, литовский президент вместе с главами Латвии, Эстонии и Польши также намерен отдельно встретиться с президентом Турции Раджипом Тайипом Эрдоганом, с тем, чтобы убедить его не блокировать новый оборонный план для Балтийских стран и Польши.

Турция — единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Бывший заместитель Генсекретаря НАТО, эксперт американского центра исследований международных отношений Atlantic Council Александр Вершбоу сказал, что вето Турции наносит большой политический урон и ослабляет солидарность альянса.

«Вето Турции вносит больше горечи на политическом, а не на военном уровне. Уже есть существующие план, а эти обновленные планы уже в ящиках – на случай, если этим вечером случится какой-либо кризис», – сказал BNS в Лондоне А. Вершбоу.

«Однако это плохая мыль – рисковать планами, связанными с 5-ой статьей. Это ослабляет солидарность в альянсе», – добавил он, упомянут положение Северо-атлантического договора о коллективной обороне.

[LIVE] 🎥 Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg's opening remarks to the meeting of the North Atlantic Council at the level of Heads of State & Government. #NATOmeeting #NATOLondon https://t.co/K8MuzmI4Nw — Oana Lungescu (@NATOpress) December 4, 2019

Угроза России

Ранее планировалось, что лидеры стран-членов альянса празднично и без напряженности отметят семидесятую годовщину создания НАТО, однако некоторую сумятицу внесли раздоры между Турцией и странами Запада, а также заявления президента Франции о проблемах НАТО и отношениях с Россией.

Эммануэль Макрон накануне встречи заявил, что у НАТО случилась «смерть мозга». Д. Трамп назвал заявления главы Франции ужасным заявлением.

Президент Франции также заявил, что альянсу следует сконцентрировать внимание не на российской угрозе, а на борьбе с терроризмом и выступил за стратегический диалог с Москвой. До этой поры в документах альянса агрессивные действия России назывались угрозой для евроатлантической безопасности.

Г. Науседа, как и другие главы государств Центральной Европы не разделяют позицию Э. Макрона – по утверждению литовского президента, именно Москва представляет угрозу устоявшемуся мировому порядку.

«Очень важно назвать Россию в качестве угрозы», – заявил литовский президент BNS в Лондоне.

Дискуссии о том, как трактовать Россию, могут быть одной из важнейших тем рабочей сессии саммита.

Клуб 2%

После сессии НАТО Г. Науседа с восемью лидерами примет участие во встрече «Клуба 2%», инициированной Д. Трампом. Соглашение выделять на оборону 2% ВВП не является правовым обязательством членов НАТО, но политически это очень важный показатель.

Литовский президент сказал, что расценивает этот обед «как мотивацию для других государств подтянуться и также (…) выполнять собственные обязательства».

Г. Науседа намерен обратить внимание Д. Трампа на заботу Литвы о собственной обороны и на военные закупки у США. Литва недавно решила купить 200 бронированных внедорожников Oshkosh за 145 млн евро, и вдвое большую сумму планирует заплатить за шесть американских вертолетов Black Hawk.

«Мы прекрасно осознаем, где наши приоритеты, мы сделали свое домашнее задание, мы можем этому порадоваться и, что важнее всего, мы инвестируем в то, что нам абсолютно необходимо – мы меняем свою базу военной инфраструктуры, оставшуюся еще с советских времен, и вскоре она все будет на 100% заменена», – сказал Г. Науседа.

«Мы делаем это, чтобы приобрести современную технику, чтобы приобрести у своих лучших партнеров – это США, Германии и подобные страны», – добавил президент.