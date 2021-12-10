На фоне напряжения с РФ Байден обещает дополнительные военные силы

«Когда говорили о странах восточного фланга НАТО, было сказано, что «ничего о вас без вас», иными словами, за спиной «Бухарестской девятки» ни о чем договариваться не будут. Также президент Байден заверил, что возможны дополнительные элементы заверения между этими странами НАТО, а также дополнительные мощности», — сказала советник президента.

По ее словам, в продолжавшейся примерно 45 минут беседе Байден четко не конкретизировал, где эти мощности могут быть размещены.

В бухарестскую группу, с которой общался Байден, входят Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

По словам советника, выступивший на встрече Науседа сказал, что Украина сейчас «является той страной, в которой идет борьба за демократию, и что мы должны сделать все, чтобы помочь Украине». Она также сказала, что президент акцентировал предоставляемую Литвой медицинскую помощь, военные учения.

Как сказала советник президента, Науседа также попросил у Байдена заверения на тот счет, что «ничто не будет обсуждаться в различных форматах, таких, как «1+4″ с участием России».

«Президент Байден заверил, что ничего не будет решаться без нас, поэтому он и хотел поговорить также и со странами «Бухаресткой девятки». Мы считаем, что всегда лучше говорить в формате НАТО, то есть когда все страны говорят вместе. Но что есть, то есть», — сказала она.

Западные страны выражают обеспокоенность стягиванием Россией примерно 100 тыс. своих военных к границе с Украиной.

Байден и Путин обсудили эту напряженность во вторник по видеосвязи, встреча продолжалась более двух часов. Во время встрече Байден предупредил Путина о «мощном» экономическом ответе Запада в случае нападения Москвы на соседнюю страну.