На фоне обеспокоенности в связи с Украиной посол РФ встретился с советниками Науседы

Посол после встречи не ответил на вопросы BNS о ее содержании.

Науседа ранее говорил, что ситуация с безопасностью в регионе худшая за последние 30 лет, а попытки России восстановить зоны влияния недопустимы.

Москва сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих возле украинской границы, что вызывает у стран Запада обеспокоенность относительно вероятного вторжения в соседнюю страну. В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт Вооруженных сил Украины с пророссийскими сепаратистами.

Российский президент Путин отрицает, что его страна планирует атаку, и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности, а также требует «правовых гарантий», что Альянс не будет расширяться на восток.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник заявил, что Россия не выйдет из этой ситуации без какой-нибудь победы — она может спровоцировать конфликт в Украине или присоединить Беларусь.

Военная интеграция Москвы и Минска также уже некоторое время вызывает обеспокоенность у Евросоюза и НАТО.

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